ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ميدو يحذر من مشاركة محمد صلاح أساسيا أمام روسيا

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 07:35 ص
ميدو يحذر من مشاركة محمد صلاح أساسيا أمام روسيا
محمد صلاح
طباعة
الفجر الرياضي
 

طالب أحمد حسام ميدو المدير الفني الأسبق للزمالك بعدم مشاركة محمد صلاح نجم منتخب مصر أساسيًا أمام روسيا اليوم في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بكأس العالم 2018.

وكتب ميدو عبر حسابه على "تويتر": "لا اعلم كيف ستسير المباراة ولكن مشاركة صلاح من البداية مخاطرة كبيرة على صلاح وعلى الفريق بسبب طبيعة الإصابة!!كلنا نعلم إصابات الكتف من الممكن ان تتجدد مع اول التحام! إذا خرج صلاح من المباراة لأي سبب سينهار الفريق معنويا!! أفضل شئ الاحتفاظ به لآخر ٢٠ دقيقه!!

المزيد عن: مونديال روسيا مصر وروسيا محمد صلاح كاس العالم اخبار الرياضة اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تستطيع مصر التأهل إلى دور الـ16 بمونديال روسيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كولومبيا
-
x
14:00
-
اليابان
بولندا
-
x
17:00
-
السنغال
روسيا
-
x
20:00
-
مصر
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/19/2018 8:20:02 AM