ميدو يحذر من مشاركة محمد صلاح أساسيا أمام روسيا





طالب أحمد حسام ميدو المدير الفني الأسبق للزمالك بعدم مشاركة محمد صلاح نجم منتخب مصر أساسيًا أمام روسيا اليوم في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بكأس العالم 2018.





وكتب ميدو عبر حسابه على "تويتر": "لا اعلم كيف ستسير المباراة ولكن مشاركة صلاح من البداية مخاطرة كبيرة على صلاح وعلى الفريق بسبب طبيعة الإصابة!!كلنا نعلم إصابات الكتف من الممكن ان تتجدد مع اول التحام! إذا خرج صلاح من المباراة لأي سبب سينهار الفريق معنويا!! أفضل شئ الاحتفاظ به لآخر ٢٠ دقيقه!!



