الاسطورة بولندا والسنغال نقل مباشر يوتيوب بولندا والسنغال بدون تقطيع يلا شووت

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معلومات عن مشاهدة بولندا والسنغال مباشر اليوم بولندا Vs السنغال، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي إن ماكس 1,2، الملعب : أرينا بالتيكا، المعلقين : أحمد الطيب (بي إن ماكس 1) + نوفل باشي (بي إن ماكس 2) + خالد الحدي (بي إن 4K) .

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