عاجل.. بيان من التحالف العربي يعلن مفاجأة: "مليشيا الحوثي تلفظ أنفاسها الأخيرة"

أعلن التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، أن قوات التحالف والجيش اليمني وقوات المقاومة الشعبية تواصل تحقيق التقدم على مختلف الجبهات في اليمن، ومنها الحديدة وصعدة، بشكل متزامن ومدروس.





وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف إن "السيطرة على مطار الحديدة باتت وشيكة جداً، خصوصاً بعد إحكام السيطرة على المنافذ الرئيسية للمدينة"، مؤكدا أن ميناء الحديدة يشكل هدفاً استراتيجياً عسكرياً ستكفل الخطة الحربية الموضوعة استعادته وتطهيره من عبث مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران".





وأضاف المالكي أن جماعة الحوثي "تستقبل من خلال ميناء الحديدة الأسلحة المقدمة لها من إيران، وتعمد بواسطتها إلى إثارة الفوضى والفساد في اليمن، وتواصل عبثها عبر الأعمال الإرهابية التي تمارسها وتستهدف وتهدد بها الملاحة البحرية في مضيق باب المندب"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.





وتابع المالكي بالقول إن "مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية تتكبد خسائر كبيرة، ما أدى إلى تقهقرها وتمزيق صفوفها، الأمر الذي جعلها عاجزة عن الصمود، أو التعامل مع هذا الموقف الحرج جداً الذي تتضاعف صعوبته بصورة سريعة وعلى جميع المستويات".





وحذر المالكي الشعب اليمني من "الأكاذيب التي تروج لها مليشيا الحوثي، وادعائها بأنها تسيطر على الموقف العسكري، بهدف الترهيب والتغرير به للانخراط في صفوفهم التي يروجون بينها إلى طائفية مقيتة"، قائلا: "لن يجني منها اليمنيون إلا الفرقة وخسارة كل ما هو وطني".



