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هيدي كلوم تشارك صديقها لحظات المرح في "ديزني لاند" (صور)

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 07:53 ص
هيدي كلوم تشارك صديقها لحظات المرح في ديزني لاند (صور)
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سافرت النجمة والسوبر موديل الشهيرة هيدي كلوم، برفقة صديقها الجديد توم كاليتز، إلى مدينة ديزني لاند الترفيهية.  

وظهر الثنائي في أجواء رومانسية، عكستها الصور التي إلتقطت لهما وهما يستمتعان بأوقاتهما سويًا.

هيدي كلوم تشارك صديقها لحظات المرح في "ديزني لاند" (صور)
هيدي كلوم تشارك صديقها لحظات المرح في "ديزني لاند" (صور)
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