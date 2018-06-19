الإبراشي: لهذا السبب أرفض وجود الفنانين بفندق لاعبي المنتخب في روسيا (فيديو)
الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 07:21 ص
الفجر الفني
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إنه يتحفظ على وجود الممثلين في الفندق الذي يتواجد في لاعبو المنتخب الوطني بروسيا.
وأكد الإبراشي، في مقطع فيديو نشره عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" أنت هذا لا يعد دعمًا للاعبين بل يصيبهم بحالة من التشتت.
وتسائل: "شوفتوا حد من الجماهير بيروح يتصور مع ميسي أو رونالدو قبل الماتشات".
المزيد عن: يوتيوب نجوم الفن منتخب استراليا مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفنانين الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات الابراشي أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream