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الإبراشي: لهذا السبب أرفض وجود الفنانين بفندق لاعبي المنتخب في روسيا (فيديو)

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 07:21 ص
الإبراشي: لهذا السبب أرفض وجود الفنانين بفندق لاعبي المنتخب في روسيا (فيديو)
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الفجر الفني
 

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إنه يتحفظ على وجود الممثلين في الفندق الذي يتواجد في لاعبو المنتخب الوطني بروسيا.

وأكد الإبراشي، في مقطع فيديو نشره عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" أنت هذا  لا يعد دعمًا للاعبين بل يصيبهم بحالة من التشتت.

وتسائل: "شوفتوا حد من الجماهير بيروح يتصور مع ميسي أو رونالدو قبل الماتشات".

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