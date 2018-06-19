الهضبة يتألق في حفله بمدينة سان بطرسبرج الروسية (صور)

أحيا الميجا ستار عمرو دياب، حفلًا من أكبر حفلاته الغنائية حيث بدأ الهضبة عمرو دياب، حفله المنتظر بساحة Nautilus Space، بمدينة سان بطرس برج الروسية بحضور الآلاف من المصريين والعرب وسط تجهيزات كبيرة من شركة ناي المنظمة للحفل.





وتألق الهضبة بمجموعه كبيرة من الأغاني "على حبك" و"معاك قلبي" وأشعل الحفل بأغنية "مصر قالت" وسط حضور كبير، وتمنى الهضبة الفوز للمنتخب.