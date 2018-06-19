بث مباشر مباراة كولومبيا واليابان | يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار | بث الاسطورة الان

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معلومات عن مشاهدة كولومبيا واليابان مباشر اليوم كولومبيا Vs اليابان، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان سبورت (المفتوحة) + بي إن ماكس 1,2، الملعب : ملعب موردافيا أرسينا، المعلقين : حفيظ دراجي من الملعب (بي إن ماكس 1) + محمد بركات (بي إن ماكس 2) + سوار الذهب (بي إن 4K) .

موعد مشاهدة كولومبيا واليابان يوتيوب مباراة كولومبيا واليابان في تمام الـ 3:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 2:00 مساءاً بتوقيت مصر، والـ 3:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

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