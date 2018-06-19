البيت الأبيض: إنشاء قوات فضائية أمريكية في المرحلة الأولية

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، اليوم الثلاثاء 19 يونيو، أن الإدارة الأمريكية في المرحلة الأولية من إنشاء قوات فضائية عسكرية، ومن المخطط الاستمرار في هذا العمل.





وقالت ساندرز في مؤتمر صحفي مجيبة عن سؤال بهذا الخصوص: "طلب الرئيس من وزارة الدفاع بدء العمل على هذه المسألة. ونحن في المرحلة الأولى منها، سوف نعمل مع وزارة الدفاع ومع الجهات المعنية الأخرى لتحقيق ذلك".





في سياق آخر، نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"عن مصدر عسكري قوله، أمس الاثنين، إن طيران التحالف الأمريكي قصف "أحد مواقعنا العسكرية" شرقي سوريا، مما أدى لسقوط قتلى وجرحى.



