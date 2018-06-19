البيت الأبيض: إنشاء قوات فضائية أمريكية في المرحلة الأولية
الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 05:45 ص
وكالات
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، اليوم الثلاثاء 19 يونيو، أن الإدارة الأمريكية في المرحلة الأولية من إنشاء قوات فضائية عسكرية، ومن المخطط الاستمرار في هذا العمل.
وقالت ساندرز في مؤتمر صحفي مجيبة عن سؤال بهذا الخصوص: "طلب الرئيس من وزارة الدفاع بدء العمل على هذه المسألة. ونحن في المرحلة الأولى منها، سوف نعمل مع وزارة الدفاع ومع الجهات المعنية الأخرى لتحقيق ذلك".
في سياق آخر، نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"عن مصدر عسكري قوله، أمس الاثنين، إن طيران التحالف الأمريكي قصف "أحد مواقعنا العسكرية" شرقي سوريا، مما أدى لسقوط قتلى وجرحى.
ووفقا للوكالة السورية، يأتي القصف الجديد لـ"التحالف الدولي" بعد 3 أيام من تحرير وحدات الجيش المنطقة الممتدة بين طريق حقل الورد والمعيزلة والطماح وصولا إلى فيضة ابن موينع بمحور يبلغ طوله 40 كيلومترا وتمشيطها مساحة تقدر بـ 2000 كيلو متر مربع من مخلفات إرهابيي "داعش" في البادية الغربية للميادين.