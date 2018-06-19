عاجل.. التليفزيون الألماني يفجرها: لاعبو روسيا تعاطوا المنشطات قبل مواجهة مصر

أكد حساب ألمانيا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، نقلا عن التلفزيون الألماني الرسمي أن لاعبي منتخب روسيا تعاطوا المنشطات خلال مباراتهم السابقة أمام السعودية في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس العالم.

وكتب حساب ألمانيا بالعربي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "التلفزيون الألماني ARD يؤكد بأن لاعبي المُنتخب الروسي تعاطوا المنشطات في مونديال 2014، وأيضاً تناولوها أثناء مباراتهم مع المملكة العربية السعودية، ولكن المخابرات الروسية تُغطي كل ذلك والفيفا لا تستطيع التدخل لمنعهم".

وتابع: "تم منع خبير المنشطات الألماني من دخول روسيا هذا العام ويصعب اثبات التعاطي لأن الحكومة الروسية تدعم ذلك بنفسها".

وواصل: "في حال تم إثبات تعاطي لاعبي المُنتخب الروسي المنشطات أثناء المباراة فنتيجة اللقاء ستُصبح 3-0 لصالح السعودية وستُحسب له 3 نقاط".

جدير بالذكر؛ أن المنتخب الروسي قد حقق فوزا عريضا على السعودية بخمسة أهداف دون رد في المباراة الأول من دور المجموعات.