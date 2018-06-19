دعوى قضائية مصرية تطالب أمير قطر بـ150 مليون دولار

رفع عدد من أسر قتلى وجرحى الهجمات المسلحة في مصر، دعوى قضائية ضد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، مطالبين بتعويض قيمته 150 مليون دولار أمريكي.





ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تعد هذه أول دعوى من نوعها تقام في بلد عربي ضد مسؤول ببلد عربي آخر.





وتتهم الأسر قطر بالمسؤولية عن مقتل أبنائها وهم أربعة ضباط، وإصابة مدني خلال هجمات شنها في شمال سيناء.





وتستند الدعوى إلى أحكام قضائية مصرية "تؤكد علاقة النظام القطري بقيادة تميم، بدعم جماعات إرهابية في سيناء".





وأفادت "بي بي سي"، أنه وفقا لمصادر مطلعة لن يتم تسجيل القضية أمام المحكمة "إلا بعد استطلاع رأي جهات قضائية عليا"، وذلك بسبب "حساسية القضية في ضوء الخصومة السياسية بين مصر وقطر".



