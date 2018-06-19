رد فعل دينا الشربيني بعد التفات عمرو دياب لها وغنائه "بحبك موت" (فيديو)





شاركت إحدى الصفحات المهتمة بأخبار المطرب الهضبة عمرو دياب، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو من حفله الذي أقيم منذ ساعات في روسيا.





وظهر دياب، وهو يغني أغنيته الشهير "برج الحوت"، وعند قيامه بغناء جملة "بحبك موت" التفت نحو الفنانة الشابة دينا الشريبني، فيما شعرت الأخيرة بالخجل.





جدير بالذكر أن المنتخب المصري بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر يلتقي نظيره الروسي مساء اليوم في إطار الجولة الثانية من جولات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم التى تقام بروسيا.











