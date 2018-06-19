شذى حسون في إطلالة أنيقة وجذابة (صورة)
الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 04:58 ص
الفجر الفني
نشرت المطربة العراقية شذى حسون، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة حديثة لها بإطلالة مميزة وأنيقة.
وعبر جمهور "حسون" عن مدى إعجابهم الشديد بالصورة التي نشرتها مطربتهم المفضلة، وقاموا بمشاركتها على نطاق واسع.
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