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رسميا.. أتلتيكو مدريد يجدد عقد جريزمان حتى 2023

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 05:02 ص
رسميا.. أتلتيكو مدريد يجدد عقد جريزمان حتى 2023
جريزمان
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منى العوضي
 

 

أعلن نادي أتلتيكو مدريد بشكل رسمي، تجديد عقد مهاجمه الفرنسي أنطوان جريزمان بعدما رفض الانتقال إلى برشلونة وقرر الاستمرار في صفوف الأتلتيكو.

 

وأوضح الحساب الرسمي لنادي أتلتيكو مدريد عبر تويتر؛ أن أنطوان جريزمان جدد تعاقده مع النادي حتى عام 2023.

 

أكد حساب نادي أتلتيكو مدريد على تويتر، أن خيل مارين الرئيس التنفيذي قد ذهب لمعسكر منتخب فرنسا في روسيا المتواجد للمشاركة في المونديال، وبضربة ثلاثية جدد عقد كلا من؛ جريزمان ولوكاس هيرنانديز وتعاقد مع ليمار.

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