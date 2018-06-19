عاجل.. جوزيه مورينيو يوجه رسالة تحذير لمنتخب روسيا من محمد صلاح

حذر جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، منتخب روسيا من الاستهانة بقدرات لاعبي منتخب مصر خصوصًا محمد صلاح، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء سييحدد من سيتأهل للدور التالي من المسابقة برفقة أوروجواي.

وقال مورينيو، خلال تصريحاته لقناة روسيا اليوم: "روسيا ومصر أعتقد أن هذا اللقاء هو الذي سيحدد من سيتأهل إلى الدور المقبل".

وواصل حديثه: "بالشكل الطبيعي فكلا المنتخبين سيحصل على الثلاث نقاط من مباراة السعودية، هذه مباراة مصيرية لأني أعتقد أن أوروجواي في مستوى مغاير من الحضور الذهني والخبرة لهذا الدور من المسابقة".

وتابع: "روسيا عليها أن توقف محمد صلاح لأنه يصنع الفارق وحيويته هي أحد أهم النقاط في المباراة".