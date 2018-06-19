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وزير التموين يكذب ما تداول على لسانه بشأن صدور قرارات صعبة خلال ساعات

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 04:50 ص
وزير التموين يكذب ما تداول على لسانه بشأن صدور قرارات صعبة خلال ساعات
الدكتور علي مصيلحي
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دعاء عبد الحليم
 
كذّب الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، من تصريحات منسوبة له على موقع التحرير الإلكتروني، بشأن صدور قرارات صعبة خلال ساعات، وأن على المواطن تحملها لأنها تصب في مصلحته.

وتواصل مركز معلومات مجلس الوزراء مع وزير التموين، الذي أكد أن هذه التصريحات المتداولة على لسانه كاذبة جملة وتفصيلًا، فلم يصرح بأي شيء منها.

وأهاب مركز معلومات مجلس الوزراء بوسائل الإعلام المختلفة، وكذلك رواد مواقع التواصل الاجتماعي، توخي الدقة والحذر فيما يتم نشره وتداوله، نظرًا لما تحدثه الأخبار الكاذبة من بلبلةفي المجتمع، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يروجون للشائعات والأكاذيب.
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