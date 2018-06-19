توقيت وتفاصيل مباراة بولندا والسنغال بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يلتقي منتخب بولندا، مع نظيره السنغالي، اليوم الثلاثاء 19-6-2018 في الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات:-

- بين سبورت Max 1 HD.

- بين سبورت Max 2 HD.

وتضم المجموعة الثامنة مع منتخبي بولندا والسنغال، منتخب اليابان الذي يملك بعض اللاعبين المميزين، ومنتخب كولومبيا الذي يعتمد على لعب الكرات السريعة.

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