مجدي فكري يواصل عروض "ودنك منين يا جحا" على مسرح البالون (صور)
الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 04:00 ص
عبدالحافظ حمدي
يواصل الفنان مجدي فكري، عرض المسرحية الغنائية "ودنك منين يا جحا" على مسرح البالون.
ويشار في بطولة المسرحية بثينة رشوان وعايدة غنيم وعادل الفار وفتحي سعد وزياد يوسف وهدير ومحمد الخولي، أشعار جمال، ألحان باسم عبد العزيز، وهي من تأليف وإخراج حسن سعد، تحت إشراف الدكتور عادل عبده.
وكان من بين حضور عرض "ودنك منين يا جحا" الفنان مجدي صبحي.
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