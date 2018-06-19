مارتينيز: بلجيكا تمتلك إمكانيات فردية مميزة ولكن علينا تطوير الشكل الجماعي

أكد روبيرتو مارتينيز المدير الفني لبلجيكا عقب الفوز على بنما بثلاثية نظيفة في أولى مبارياتهم في كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا بأن عليهم إظهار اللعب بشكل إيجابي سواء فرديا أو جماعيا.

وقال مارتينيز في تصريحات صحفية عقب اللقاء: " نعلم أننا نملك الإمكانيات الفردية ولكن كفريق علينا إظهار القدرة على اللعب بشكل إيجابي سواء دفاعياً وهجومياً".

واختتم مارتينيز تصريحاته قائلاً: "الشوط الأول كنا جيدين في أول ١٥ دقيقة ثم أظهرت بنما فاعلية ولكنني سعيد لردة الفعل التي أظهرها الفريق".