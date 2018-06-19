عاجل.. عمرو الكحكي ينضم إلى الحرة مديرا للبرامج

انضم الإعلامي عمرو الكحكي، إلى شبكة تليفزيون الحرة التي يجري بثها باللغة العربية من الولايات المتحدة، وسيشغل الكحكي، منصب مدير برامج الحرة والحرة عراق وراديو سوا.





وسيكون مسئولًا عن إستراتيجية البرامج وتنفيذها وشراء المحتوى وإنتاج البرامج، وهي واحده من الوظائف الثلاث الكبرى في شركة "إم بي إن" المالكة للحرة، ويبدأ عمله اليوم (الثلاثاء) من مقر الشركة في فرجينيا.





وأصدرت الشركة بيانا داخليًا للصحفيين والعاملين صباح الإثنين يفيد بانضمام الكحكي، إلى فريق العمل ويعرض لتاريخه المهني الحافل الذي انهاه في القاهرة في شبكة تلفزيون النهار التي ساهم في تأسيسها وترأسها وسبقها العمل مديرًا لمكتب الجزيرة الدولية في القاهرة ومراسلًا حربيًا متجولًا في الجزيرة بعد أن خدم في هيئة الإذاعة البريطانية سبع سنوات ومثلها في دار أخبار اليوم المصرية.