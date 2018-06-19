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ريال مدريد يرفض رحيل جوتي ويعينه في هذا المنصب!

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 03:27 ص
ريال مدريد يرفض رحيل جوتي ويعينه في هذا المنصب!
جوتي
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عمر عبد العزيز
 

 

 

كشفت تقارير صحفية إسبانية، مساء الإثنين، عن تعيين نادي ريال مدريد الإسباني ل"جوتي" في منصب المدير الفني لفريق ريال مدريد "Juvenil" لمدة موسمين قادمين.

 

وبحسب صحيفة "ماركا"، فإن هذا القرار جاء بعد اهتمام نادي بشكتاش التركي بالتعاقد مع جوتي لتولي القيادة الفنية له خلال الموسم المقبل، لكن الملكي كان له رأي آخر وجدد له.

 

وأفادت الصحيفة المدريدية بأن، تشابي ألونسو وراؤول جونزاليس سوف يدربان أحد فرق الشباب في أكاديمية ريال مدريد.

المزيد عن: ماركا صحفية أس ريال مدريد رياضة جوتي أخبار الرياضة
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