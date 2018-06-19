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لوكاكو يعلق على ثلاثية بلجيكا في شباك بنما بالمونديال

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 03:07 ص
لوكاكو يعلق على ثلاثية بلجيكا في شباك بنما بالمونديال
لوكاكو
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ريهام عبد المحسن
 

علق روميلو لوكاكو نجم بلجيكا، على فوز منتخب بلاده الكبير على بنما بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في افتتاح منافسات المنتخبين ببطولة كأس العالم روسيا 2018.

 

وقال لوكاكو في تصريحات نقلتها صحيفة ذا صن الإنجليزية: "لا أعرف لماذا يريد بعض الناس في بلدي أن يروني فاشلًا، عندما ذهبت لتشيلسي ولم أكن ألعب سمعتهم يضحكون علي وعندما ذهبت إعارة لويست بروميتش كانوا كذلك أيضًا".

 

وأضاف: "لكن هذا رائع، هؤلاء الناس لم يكونوا معي عندما كنا نسكب الماء على الحبوب (في إشارة إلى فقره)، إذا لم تكن معي عندما لم يكن لدي أي شيء فلا يمكنك أن تفهمني".

 

وتابع: "عندما تسير الأمور على ما يرام كنت أقرأ الصحف وكانوا ينادونني روميلو لوكاكو المهاجم البلجيكي وعندما لم تسر الأمور على ما يرام كانوا يقولون روميلو لوكاكو المهاجم البلجيكي من أصل كونغولي".

 

واختتم لوكاكو تصريحاته قائلاً : "عندما كنا صغارًا لم نكن نتمكن حتى من مشاهدة هنري، الآن نحن نتعلم منه كل يوم في المنتخب، أنا أقف مع أسطورة وهو يقول لي كل شيء عن الجري والقفز في الهواء".

 

المزيد عن: لوكاكو كأس العالم 2018 رياضة بلجيكا الاخبار الرياضية أخبار الرياضة
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