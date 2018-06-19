الهضبة يقدم نجله عبد الله على مسرح حفله بروسيا (صور)





حرص عبد الله نجل الفنان عمرو دياب، على حضور حفل والده بروسيا دعمًا لمنتخب مصر.





وقدم دياب، عبد الله على مسرح الحفل قائلًا،: "لما غنيت أغنية "قمرين" سنة 99 كانت لعبد الله"، بينا امتلأ المسرح بصيحات الحاضرين.





وغنى دياب، مجموعة من أبرز أغانيه على مسرح Nautilus Space فى مدينه Saint Petersburg.







جدير بالذكر أن المنتخب المصري بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر يلتقي نظيره الروسي مساء اليوم في إطار الجولة الثانية من جولات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم التى تقام بروسيا.











