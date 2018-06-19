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عاجل.. مقتل مغني راب شهير في إطلاق نار بميامي (فيديو)

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 02:57 ص
عاجل.. مقتل مغني راب شهير في إطلاق نار بميامي (فيديو)
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أعلنت شرطة ولاية ميامي الأمريكية، مقتل مغني الراب الشهير XXXTentacion، في حادث إطلاق نار بولاية ميامي الأمريكية.


وأفاد شهود عيان أن XXXTentacion توفي في التو، فيما لم تكشف الشرطة أي تفاصيل عن الحادث.


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