باحث كردي: أردوغان سيفعل كل ما يستطيع خلال أيام الانتخابات



وشدد "خليل"، في مداخلة مع قناة ON Live الفضائية، الاثنين، على أن الهدف التركي واضح من خلال دعم الجماعات الإسلامية في ليبيا وتونس ومصر، وصولا إلى سوريا، ولكن دور حزب العدالة والتنمية انتهى بسقوط الإخوان المسلمين في مصر.



وتابع مدير المركز الكردي للدراسات في بوخوم، أن الهدف الاستراتيجي هو ضرب المنطقة الأكثر أمانا في سوريا، مشددًا على أن كل النازحين تشردوا، مؤكدا أنهم يرفضون أي تعويض للأكراد إلا بطرد الاحتلال التركي من عفرين، وغيرها.

قال نواف خليل، مدير المركز الكردي للدراسات في بوخوم، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيفعل كل ما يستطيع خلال الأيام الخمس المقبلة بسبب الانتخابات.