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توقيت مباراة مصر ضد روسيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع ومشاهدة البث المباشر

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 02:53 ص
توقيت مباراة مصر ضد روسيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع ومشاهدة البث المباشر
منتخب مصر
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منى العوضي
 

 

يخوض منتخبنا الوطني المصري لقاء مصيريا أمام منتخب روسيا البلد المستضيف للمونديال، يأتي ذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من البطولة.

 

وتقام مباراة مصر وروسيا على ملعب "سانت بطرسبرج"، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق ١٩ يونيو في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت السعودية والأردن وفلسطين.

 

خسر منتخب مصر المباراة الأولى أمام أوروجواي بهدف نظيف سجله خوسيه خيمينيز في الدقائق الأخيرة من اللقاء، بينما فاز منتخب روسيا على نظيره السعودية بخمسة أهداف دون رد.

 

يحاول المنتخب الروسي تحقيق الثلاث نقاط من أجل تعزيز صدارته للمجموعة الأولى بستة نقط، في المقابل يريد منتخب مصر الوصول لأول ثلاث نقاط من أجل المنافسة على المركز الثاني.

 

ويدخل منتخب مصر اللقاء بحماس وقوة بعد الأداء الجيد للمنتخب في مباراة أوروجواي رغم الخسارة، ويشهد اللقاء تواجد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

 

ومن المتوقع أن يخوض منتخب مصر اللقاء بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: فتحي، حجازي، جبر، عبد الشافي

الوسط: صلاح، حامد، النني، تريزيجيه

الهجوم: مروان محسن

 

ومن المقرر أن تذاع مواجهة مصر وروسيا عبر قناة "بي إن سبورت ماكس 1 و 2" المشفرة، بجانب قناة "تي آر تي 1" التركية الناقلة للمباراة بشكل مجاني.

 

يمكنكم مشاهدين الكرام متابعة البث المباشر لمباريات كأس العالم عبر موقع الفجر الرياضي.

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