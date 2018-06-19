متى موعد مباراة مصر وروسيا بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر؟

يلتقي منتخب مصر بنظيره روسيا، اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم ٢٠١٨ بروسيا.

وتلعب مباراة مصر وروسيا على ملعب "سانت بطرسبرج" اليوم الثلاثاء الموافق ١٩ يونيو، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مدينة القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل منتخب روسيا صدارة المجموعة الأولى برصيد ثلاثة نقاط ويأتي خلفه في المركز الثاني أوروجواي ثم مصر وبعدها السعودية في الأخير بدون نقاط.

وقد أعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورت" إذاعتها لمباراة مصر وروسيا عبر النقل الحي والمباشر على قناة "بي إن سبورت ماكس ١" المشفرة، بالإضافة إلى قنوات أخرى مفتوحة مثل "تي آر تي" التركية.

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