بث حي HD كورة لايف بث مباشر مباراة مصر وروسيا بث مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة مباراة مصر وروسيا مباشر | كورة ستار

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معلومات عن مشاهدة مصر وروسيا مباشر اليوم مصر Vs روسيا، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان سبورت (المفتوحة) + بي إن ماكس 1,2، الملعب : استاد كريستوفسكي، المعلقين : عصام الشوالي (بي إن ماكس 2) + علي محمد علي (بي إن ماكس 1 + بي إن سبورت "القناة المفتوحة") + محمد الكواليني (بي إن 4K) .









موعد مباراة مصر وروسيا اليوم؟





9:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

8:00 مساءاً بتوقيت مصر .

9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

9:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

9:00 مساءاً بتوقيت العراق .

8:00 مساءاً بتوقيت السودان .

9:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

8:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

7:00 مساءاً بتوقيت تونس .

7:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

10:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

9:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

9:00 مساءاً بتوقيت قطر.

6:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

9:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





موعد مشاهدة مصر وروسيا يوتيوب مباراة مصر وروسيا في تمام الـ 9:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 8:00 مساءاً بتوقيت مصر، والـ 9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .





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