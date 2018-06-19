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ضبط صاحب مخبز استولى على دقيق بـ95 ألف جنيه في سوهاج

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 02:50 ص
ضبط صاحب مخبز استولى على دقيق بـ95 ألف جنيه في سوهاج
أرشيفية
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أبورية حسين
 
تمكنت إدارة البحث الجنائي بالتعاون مع مديرية التموين من ضبط مدير مسئول مخبز بلدي بمركز سوهاج استولى
على 403 شيكارة دقيق بلدي من حصة المخبز، حيث قدرت فروق الأسعار 94705 ألف جنيه.

وبمواجهة "محمد خ أ"، 66 عامًا، قرر ارتكابه الواقعة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وأحاله اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج للنيابة في واقعة المحضر رقم 3621 جنح قسم ثان سوهاج لسنة 2018.

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