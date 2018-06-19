وزيرة التضامن تتواصل مع نقيب الممثلين لنقل آمال فريد لـ"دار الشفا"





تواصلت وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي مع نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، المتواجد حاليًا في روسيا، لمؤازرة منتخب مصر في منافسات كأس العالم 2018.





وتم التنسيق بين غادة والي وأشرف زكي لبحث كافة الترتيبات اللازمة مع وزارة الصحة لترتيب نقل الفنانة المعتزلة إلى مستشفى دار الشفا وعلاجها على نفقة الدولة.





كانت والي وجهت بتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية للفنانة المعتزلة آمال فريد التي كانت تقيم فى إحدى دور المسنين وتدهورت حالتها الصحية خلال الساعات الماضية.



