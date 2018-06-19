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محمد حماقي يغني لصلاح: "ما بلاش تغيب عنا تاني" (فيديو)

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 02:38 ص
محمد حماقي يغني لصلاح: ما بلاش تغيب عنا تاني (فيديو)
محمد صلاح
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أحمد الهواري
 

أقام المطرب محمد حماقي حفلا غنائيا بمدينة سان بطرسبرج الروسية، لدعم المنتخب الوطني قبل مباراته أمام روسيا في إطار الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى بكأس العالم المقرر لها مساء اليوم.

 

وشهد الحفل حضور عدد كبير من المصريين المتواجدين في روسيا، وقام حماقي والجماهير التي حضرت الحفل بالغناء للنجم المصري محمد صلاح أغنية حماقي الشهيرة "ما بلاش تغيب عنا تاني".

 

ويعول المصريون على صلاح في قيادة المنتخب للتأهل لدور ال16 بكأس العالم بعد الخسارة في المباراة الأولى أمام أوروجواي.


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