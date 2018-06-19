تفاصيل مباراة مصر وروسيا والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

ينتظر الجمهور المصري بفارغ الصبر، انطلاق صافرة بداية لقاء مصر وروسيا، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وتنطلق مباراة مصر وروسيا في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء والموافق 19 يونيو 2018، وتلعب المباراة على ملعب "سانت بطرسبرج".

تترقب الجماهير المصرية والعربية مشاهدة أداء ومستوى جيد من أبناء الفراعنة في ثاني مبارياتهم في البطولة أمام روسيا صاحب الأرض والجمهور والمعنويات المرتفعة بعد الفوز على السعودية بخمسة أهداف دون رد في الجولة الأولى.

رغم الخسارة أمام أوروجواي؛ فقد أبهر منتخب مصر العالم بالمستوى والأداء الجيد طوال المباراة إلا أن الحظ لم يقف بجوارهم حتى الدقيقة الـ 90 حيثُ تمكن نجوم الأوروجواي من تسجيل هدف غال وقاتل في مرمى الفراعنة عن طريق خوسيه خمينيز.

ويسعى الأرجنتيني هيكتور كوبر لتحقيق الثلاث نقاط من أجل الحفاظ على فرص التأهل للدور الـ 16 من البطولة، مستغلًا عودة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من الإصابة والمشاركة أمام روسيا في مركز الجناح اليمين على حساب عمرو وردة.

ويعتمد منتخب مصر على طريقة (4-2-3-1) والدفاع طوال الـ 90 دقيقة لعب والاعتماد على الهجمات المرتدة والسرعات المتمثلة في محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي.

في المقابل؛ يدخل ستانيسلاف تشيرتشيسوف المدير الفني لمنتخب روسيا؛ اللقاء وعينه على تحقيق الثلاث نقاط من أجل ضمان التأهل لدور الـ 16 من كأس العالم والوصول للنقطة السادسة والحفاظ على صدارة المجموعة الأولى، فإذا فاز المنتخب الروسي سيكون الصراع على المركز الأول والثاني بين أوروجواي وروسيا أما مصر والسعودية خارج المنافسة.

التشكيل المتوقع لمباراة مصر وروسيا:





- منتخب مصر:

(محمد الشناوي، أحمد حجازي، علي جبر، أحمد فتحي، محمد عبد الشافي، محمد النني، طارق حامد، عبد الله السعيد، محمد صلاح، تريزيجيه، مروان محسن).

- منتخب روسيا:

(أكينفيف، جيركوف، إجناشيفيتش، كوتيبوف، فيرنانديس، زوبنين، جاجينسكي، تشيريشيف، جولوفين، ساميدوف، سمولوف).

موعد مباراة مصر وروسيا:





من المقرر أن يتم إذاعة مباراة مصر وروسيا على القنوات التالية:

- بي إن سبورت ماكس 1 و2

- القناة التركية TRT1

- القناة الإيطالية Italia 1

- القناة الإيرانية IRIB TV 3

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