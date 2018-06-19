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عقرب ينهي حياة طالب في سوهاج

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 03:21 ص
عقرب ينهي حياة طالب في سوهاج
أرشيفية
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أبورية حسين
 
لدغ عقرب طالب في العاشرة من عمره وتوفي أثناء نقله لمستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج بلاغًا بوفاة الطفل محمد عبد المجيد محمد عبد المجيد 10 سنوات طالب ويقيم بندر المنشاة نتيجة لدغ عقرب، وبسؤال والده 48 عامًا حاصل على دبلوم، قرر أنه أثناء تواجد نجله بالمنزل لدغه عقرب، مما أدى لوفاته ونفى الشبهة الجنائية. 

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وأكدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2637 إداري المركز لسنة 2018، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.
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