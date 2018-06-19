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مجدي عبد الغني: المنتخب سيعبر لدور الـ16 بالأهداف وليس النقاط

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 02:24 ص
مجدي عبد الغني: المنتخب سيعبر لدور الـ16 بالأهداف وليس النقاط
مجدي عبد الغني
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علي شحاتة
 

 

أكد مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة، أن المنتخب أمام أهم مواجهة اليوم الثلاثاء، عندما يلاقي منتخب روسيا في الجولة الثانية لمباريات المجموعة.

 

وقال عبد الغني في تصريحات لبرنامج "من روسيا مع التحية" المذاع على فضائية ام بي سي مصر: " أفضل البدء بمروان محسن عن عمرو وردة في قلب الهجوم لأن مروان قادر على التفوق في الالتحامات وخلق مساحة لزملائه".

 

وتابع: " أتوقع أن تعبر مصر لدور ال 16 بالأهداف وليس النقاط في ظل كم الأهداف التي أحرزته روسيا خلال مباريات السعودية".

 

وأضاف: " الفوز هو الفرصة الوحيدة للفراعنة والتعادل يضعف من فرص مصر في التأهل" .

 

 

 

 

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