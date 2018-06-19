كريم شحاتة: خسارة تونس أمام إنجلترا مؤلمة

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن خسارة منتخب تونس أمام إنجلترا بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة دور المجموعات بمونديال روسيا تعد خسارة مؤلمة، لأنها جاءت في وقت قاتل وبخطأ ساذج من الدفاع التونسي.

وقال كريم خلال برنامجه "كورة كل يوم" عبر شاشة الأولى: " خسارة تونس من إنجلترا جاءت لتكمل مسلسل سقوط الفرق العربية في الوقت القاتل مثل ما حدث لمنتخبنا الوطني أمام أوروجواي ومثل ما حدث للمنتخب المغربي أمام إيران".

وأضاف: " النواحي الهجومية للمنتخب التونسي كانت ضعيفة للغاية ومعظم أوقات المباراة سيطر منتخب إنجلترا على الكرة وأهدر العديد من الفرص الخطيرة ومن ثم كانت الخسارة مستحقة لتكمل السيناريو الحزين للمنتخبات العربية في الجولة الأولى لمرحلة دور المجموعات بمونديال روسيا".