تعرف على ترتيب أفلام عيد الفطر طبقا للإيرادات





تصدر فيلم "حرب كرموز" للنجم أمير كرارة إيرادات عيد الفطر، حيث استطاع جمع 18 مليونا و214 ألف جنيه.





وحل في المركز الثانى فيلم "ليلة هنا وسرور" للنجم محمد إمام بعد تمكنه من جمع 12 مليون جنيه، بينما حل في المركز الثالث فيلم "قلب أمه" لشيكو وهشام ماجد بـ 3 ملايين و945 ألف جنيه.





وجاء في المركز الثالث "الأبلة طمطم" للنجمة ياسمين عبد العزيز بـ 3 ملايين و797 ألف جنيه، ويتذيل قائمة الإيرادات فيلم "كارما" للنجم عمرو سعد بـ 2 مليون و662 ألف جنيه، ليكون إجمالى الإيرادات 31 مليون جنيه.







