كوبر: محمد صلاح أسطورة كروية وملهم لزملائه وشرف لي أن أدرب لاعب مثله

أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري، أن الفراعنة استعد جيدا لمباراة الثلاثاء أمام منتخب روسيا والجميع متأهب للفوز.

وقال كوبر في تصريحات لبرنامج "من روسيا مع التحية" المذاع على قناة ام بي سي مصر: "الجمهور قد يكون عقبة وعائق أمام روسيا ولا أخشى التحكيم في وجود تقنية الفيديو".

وتابع: "روسيا منتخب قوي ويمتلك خطا دفاعيا قويا فهو منتخب بدون نجم ولكنه منتخب جماعي".

وأضاف: " كوبر شرف لي تدريب محمد صلاح فهو مثال للشاب الطموح قبل أن يكون أسطورة في كرة القدم وملهم لزملائه" .