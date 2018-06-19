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محافظ الشرقية يحدد أسعار بيع إسطوانات البوتاجاز للمواطنين

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 02:30 ص
محافظ الشرقية يحدد أسعار بيع إسطوانات البوتاجاز للمواطنين
اللواء خالد سعيد
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نعيم يوسف
 
حدد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، سعر بيع أسطوانة البوتاجاز المنزلية، وزن 12.5 كيلو للمستهلك بـ50 جنيها داخل المستودع، وفى محيط المستودع بمسافة ٢ كيلو متر بسعر ٥٣ جنيها ومسافة أكثر من ذلك تباع بسعر ٥٥ جنيها.

كما حدد سعيد، سعر بيع الإسطوانة وزن 25 كيلو بـ110 جنيها للمستهلك، وقد شدد على ضرورة تكثيف الحملات التموينية من قبل مديرية تموين الشرقية، للتفتيش على مستودعات الغاز للتأكد من الإلتزام بتطبيق السعر الجديد وعدم السماح لهم ببيعها فى السوق السوداء وابتزاز المواطنين.

جاء ذلك بناءً على مذكرة قد تقدمت بها مدير مديرية التموين بالشرقية بعد صدور قرار رقم (١٠٣١) لسنه ٢٠١٨ الصادر من رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد أسعار بيع إسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية.
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