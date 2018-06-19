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تشكيل مصر المتوقع أمام روسيا

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 01:50 ص
تشكيل مصر المتوقع أمام روسيا
منتخب مصر
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منى العوضي
 

 

يخوض منتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، مباراته الثانية في دور المجموعات أمام روسيا صاحبة الأرض والجمهور المستضيفة للحدث الأهم عالميا كأس العالم.

 

ويلتقي أبناء الفراعنة بالدب الروسي، اليوم الثلاثاء والموافق ١٩ يونيو وذلك على ملعب "سانت بطرسبرج" في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت السعودية.

 

تشهد هذه المباراة الظهور الأول للنجم المصري محمد صلاح بعد الغياب عن الملاعب منذ نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو الماضي وقتما تعرض للإصابة في كتفه ولم يكمل اللقاء.

 

ويرغب هيكتور كوبر مدرب الفراعنة في خطف أول ثلاث نقاط للمنتخب في البطولة على حساب صاحبة الأرض لعلها تكون نقاط العبور للمرحلة التالية في بطولة كأس العالم.

 

ومن المنتظر أن يلعب كوبر بطريقته المفضلة (٤-٢-٣-١) بتشكيل مكون من: " الشناوي، حجازي، جبر، فتحي، عبد الشافي، النني، حامد، صلاح، السعيد، تريزيجيه، مروان محسن".

 

وسوف يتم إذاعة المباراة عبر النقل المباشر على قناتي "بي إن سبورت ماكس ١ و ٢" المشفرة وبعض القنوات الأجنبية الأخرى المفتوحة الناقلة للقاء بشكل مجاني مثل فضائية "تي آر تي" التركية.

 

كما يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة البث المباشر لمباريات كأس العالم عبر موقع الفجر الرياضي.

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