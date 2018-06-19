أمين عام المبادرة البرلمانية العربية: هناك تعاون إرهابي بين قطر وإيران



وشدد "بوحسن"، في مداخلة مع قناة ON Live الفضائية، الاثنين، على أن وسائل الإعلام الدولية ترصد التعاون بين البلدين، والدعم القطري لإيران، وسقوطهم في وحل الهزيمة.



وردا على ادعاءات قطر وإيران بوجود أزمة إنسانية في ميناء الحديدة، شدد "بوحسن"، على أن الكارثة الحقيقية هو ما يقوم به الحوثيين ضد المدنيين وتجويعهم، لافتا إلى أن التحالف العربي يخشى من استخدام الحوثيين للمدنيين كدروع ضد القوات الأمنية للتحالف.

قال النائب جمال بوحسن، أمين عام المبادرة البرلمانية العربية، إن نظام الحمدين على تواصل دائم مع النظام الإيراني، وهناك تعاون استراتيجي وسياسي وإرهابي بين قطر وإيران.