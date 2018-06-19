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موعد مباراة بولندا والسنغال بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 01:45 ص
موعد مباراة بولندا والسنغال بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
منتخب بولندا
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أحمد عصام
 

 

يلتقي منتخب بولندا، مع نظيره السنغالي، اليوم الثلاثاء 19-6-2018 في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

 

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات:-

 

- بين سبورت Max 1 HD.

 

- بين سبورت Max 2 HD.

 

وتضم المجموعة الثامنة مع منتخبي بولندا والسنغال، منتخب اليابان الذي يملك بعض اللاعبين المميزين، ومنتخب كولومبيا الذي يعتمد على لعب الكرات السريعة.

 

تابع مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العالم على موقع الفجر الرياضي.

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