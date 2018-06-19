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موعد مباراة كولومبيا واليابان بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 01:41 ص
موعد مباراة كولومبيا واليابان بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
كولومبيا
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أحمد عصام
 

يلتقي منتخب كولومبيا، مع منتخب اليابان، اليوم الثلاثاء 19-6-2018 في تمام الساعة 2 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

 

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات:-

 

- بين سبورت Max 1 HD.

 

- بين سبورت Max 2 HD.

 

وتضم المجموعة الثامنة مع منتخبي كولومبيا واليابان، منتخب السنغال الذي يملك بعض اللاعبين المميزين، ومنتخب بولندا الذي يعتمد على لعب الكرات السريعة.

 

تابع مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العالم على موقع الفجر الرياضي.

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