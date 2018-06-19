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الخميس.. "قضايا التحكيم" في محاضرة بمعهد محاماة الإسماعيلية

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 01:40 ص
الخميس.. قضايا التحكيم في محاضرة بمعهد محاماة الإسماعيلية
أرشيفية
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منى صموئيل
 
تستأنف محاضرات معهد المحاماة بالإسماعيلية، لمحامي الجدول العام، الخميس المقبل، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال إبراهيم عبدالرحيم، عضو مجلس النقابة العامة، أن محاضرة الخميس تدور حول قضايا التحكيم، يلقيها المستشار محمد داود، مدير عام الشئون القانونية بهيئة قناة السويس سابقا، مشيرًا إلى تسجيل الحضور والانصراف لعدم تعدي النسبة المحددة للغياب.

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