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عاجل.. اتحاد الكرة: محمد صلاح سيشارك أمام روسيا

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 01:31 ص
عاجل.. اتحاد الكرة: محمد صلاح سيشارك أمام روسيا
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 

 

قال عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم خالد لطيف، إن نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، سوف يشارك في مباراة اليوم الثلاثاء أمام روسيا بشرط شفائه بشكل تام من الإصابة. 

 

وأضاف "لطيف" خلال لقائه مع الإعلامي إسلام الشاطر فى برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الاثنين أن مشاركة النجم محمد صلاح مع المنتخب الوطني أمام روسيا ستكون على حساب مروان محسن مهاجم الفراعنة.

 

وتابع: " مستوى المنتخب الوطني أمام أوروجواي في المباراة السابقة كان جيد للغاية وخاصة الحارس محمد الشناوى الذي كان مؤثرا للغاية مع الفريق".

 

وتمنى "لطيف" التوفيق لجميع المنتخبات العربية المشاركة في مونديال روسيا، خاصة المنتخب السعودي فى مباراته أمام أوروجواي قائلا: "كلنا فى الآخر عرب وأخوة ونكمل بعضنا البعض".

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