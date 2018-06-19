"محامين الإسكندرية" توضح أسباب التعاقد مع نادي التجاريين

أصدر محمود الأمير، نقيب محامين شرق الإسكندرية، بيانًا لتوضيح أسباب التعاقد مع نادي التجاريين الكائن بجوار نادي جليم والذي يجرى فيه أعمال البناء، والرد على استفسارات المحامين مما اتخذ من إجراءات وأعمال بهما.



وقال البيان: "إلى جموع محامين الإسكندرية ننوه لحضراتكم أنه نظرًا لوضع نادي المحامين بجليم ولحين انتهاء الأعمال فيه ونظرا لازدياد مساحة النادي والأرض التي تطل على الشاطئ تم ردم هذه الأرض وإصلاحها وعمل نجيل عليها والأعمال التجميلية حولها وذلك بمعرفه النقابة العامة وتقرر انتفاع المحامين بها ونظرا لعدم وجود مرافق والتجهيزات الكافيه تم الاتفاق مع المسئولين بنادي التجاريين على تقديم الخدمات للسادة المحامين عليها مقابل نفس الأسعار بنادي التجاريين وكذلك انتفع المحامين بواجبات إفطار رمضانية كانت تقدم لهم بسعر 65 جنيه بدلا من 95 جنيه للواجبة الي جانب استغلال كافه مرافق نادي التجاريين للمحامين وهذا هو المقابل دون أي مقابل مادي يدفعه متعهد نادي التجاريين للمحامين لحين بدء الأعمال على هذا الجزء وحتى ينتفع المحامون بأرض ناديهم وحتى يتحسس المحامي بوجود ناديه بدلًا من ترك هذا الجزء غير مستغل وهذا للعلم ومستعدون اليوم لإخلاء المكان فورا في حاله عدم رضاء المحامون بذلك".

