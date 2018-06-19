ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

هندرسون عقب الفوز على تونس: انتصار مهم ودفعة معنوية لنا

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 01:29 ص
هندرسون عقب الفوز على تونس: انتصار مهم ودفعة معنوية لنا
انجلترا وتونس
طباعة
ريهام عبد المحسن
 

صرح جوردان هندرسون نجم إنجلترا عقب الفوز على تونس، في أولى مواجهاتهم في كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا بأنه فوز مهم ودفعة معنوية لهم.

 

وقال هندرسون في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية ال BBC: "حققنا انتصارًا مهمًا اليوم وهي دفعة معنوية لنا، الآن يجب علينا التعافي بشكل جيد والتحضير للمباراة المقبلة وأن نستمر في البناء على هذا المستوى".

 

وأضاف: "نحن أصدقاء خارج الملعب لكن عندما نكون في المباراة نقاتل من أجل زملائنا".

 

واختتم هندرسون تصريحاته قائلاً: "يجب علينا الاستمرار في المباراة حتى لو كنا نعاني وقد فعلنا ذلك اليوم".

المزيد عن: هندرسون رياضة تونس انجلترا الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تستطيع مصر التأهل إلى دور الـ16 بمونديال روسيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كولومبيا
-
x
14:00
-
اليابان
بولندا
-
x
17:00
-
السنغال
روسيا
-
x
20:00
-
مصر
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/19/2018 3:10:20 AM