هندرسون عقب الفوز على تونس: انتصار مهم ودفعة معنوية لنا

صرح جوردان هندرسون نجم إنجلترا عقب الفوز على تونس، في أولى مواجهاتهم في كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا بأنه فوز مهم ودفعة معنوية لهم.

وقال هندرسون في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية ال BBC: "حققنا انتصارًا مهمًا اليوم وهي دفعة معنوية لنا، الآن يجب علينا التعافي بشكل جيد والتحضير للمباراة المقبلة وأن نستمر في البناء على هذا المستوى".

وأضاف: "نحن أصدقاء خارج الملعب لكن عندما نكون في المباراة نقاتل من أجل زملائنا".

واختتم هندرسون تصريحاته قائلاً: "يجب علينا الاستمرار في المباراة حتى لو كنا نعاني وقد فعلنا ذلك اليوم".