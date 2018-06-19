دينا الشربيني تساند الهضبة في حفله بروسيا (صورة)
الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 01:28 ص
نور طلعت
حرصت الفنانة الشابة دينا الشربيني، علي دعم الهضبة عمرو دياب بحضورها حفله الذي انتهي منذ قليل على مسرح Nautilus Space فى مدينه Saint Petersburg الروسية.
ووقفت دينا، تحت مسرح الحفل مباشرة بجانب الفنان شيكو، في أجواء من المرح والفرحة.
وقدم دياب، مجموعه من أبرز أغانيه علي مسرح Nautilus Space فى مدينه Saint Petersburg.
جدير بالذكر أن المنتخب المصري بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر يلتقي نظيره الروسي مساء اليوم في إطار الجولة الثانية من جولات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم التى تقام بروسيا.
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