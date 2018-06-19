ياسر جلال يكشف رد فعل شقيقه رامز بعد أغنية "أنا ابن أبويا" في مسلسل رحيم







وقال "جلال"، في لقاء مع قناة المحور الفضائية، إنه أرسل الأغنية لشقيقه رامز، عبر تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، مضيفا: "كلمني وقالي إنت فاكر أنا حمل الكلام ده.. أنا افتكرت أبوك"، لافتًا إلى أن الأخير كان متأثرًا جدًا لكلمات الأغنية".



كشف الفنان ياسر جلال، عن رد فعل شقيقه رامز جلال، صاحب برامج المقالب الشهيرة، على أغنية "أنا ابن أبويا"، التي أذيعت في مسلسل "رحيم"، الذي قام ببطولته الأول.