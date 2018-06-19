عاجل.. "الشاطر" يكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل في تشكيل مصر أمام روسيا

كشف الإعلامي إسلام الشاطر أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب الفراعنة، استقر على التشكيل الأساسي للفراعنة في مواجهة روسيا مساء اليوم الثلاثاء، في الثامنة مساء في بداية الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم المقامة في روسيا.

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" خلال رسالة روسيا المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الإثنين، أن الأرجنتيني كوبر سوف يدفع بالفرعون محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بعد اكتمال شفائه كمهاجم صريح في مفاجأة غير متوقعة.

وتابع نجم الأهلي السابق، أن التشكيل الأساسي للفراعنة سيكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، علي جبر، أحمد حجازي، أحمد فتحي.

خط الوسط : طارق حامد، محمد النني ومحمود تريزيجيه، عبد الله السعيد، عمر وردة.

خط الهجوم: محمد صلاح.