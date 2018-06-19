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موعد مباراة مصر وروسيا اليوم الثلاثاء 19-6-2018 والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 01:09 ص
موعد مباراة مصر وروسيا اليوم الثلاثاء 19-6-2018 والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
منتخب مصر
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منى العوضي
 

 

يدخل منتخب مصر اختبارا صعبا للغاية أمام نظيره الروسي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس العالم 2018.

 

وتنطلق ضربة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب "سانت بطرسبرج"، اليوم الثلاثاء الموافق 19 يونيو.

 

وسوف يتم نقل مباراة مصر وروسيا عبر قناة "بي إن سبورت ماكس ١ و ٢" المشفرة، بجانب قنوات أخرى مفتوحة ناقلة للمباراة مثل "تي آر تي" التركية.

 

ويسعى منتخبنا الوطني لخطف أول ثلاث نقاط من أجل الإبقاء على حظوظه في التأهل إلى دور الستة عشر من البطولة، وسوف يستفيد الفراعنة من تواجد محمد صلاح بعد رجوعه من الإصابة.

 

يدخل منتخب روسيا المباراة وعينه صوب الثلاث نقاط من أجل حسم التأهل لدور الستة عشر والتأكيد على صدارته للمجوعة الأولى مع أوروجواي.

 

تابع البث المباشر لمباريات كأس العالم عبر موقع الفجر الرياضي.

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