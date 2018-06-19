المشاهير في حفل عمر خيرت على "مارينسكي"













أحيا الموسيقار عمر خيرت، حفلًا كبيرًا على مسرح "مارينسكي" في روسيا، وبدأ الاحتفال بالسلام الوطني، وسط عدد كبير من مشاهير الفن والإعلام والرياضة، من أبرزهم الفنان شريف منير، والمخرج عمرو عرفه، بالإضافة إلى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.وحرص عدد كبير من الجمهور المصري من المقيمين في روسيا على حضور الحفل، بالإضافة إلى الجمهور الروسي أيضا من محبي موسيقى خيرت.